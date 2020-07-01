Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi MERSİN - Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Mersin Cumhuriye