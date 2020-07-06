Mersin'de bahçıvanlığını yaptığı villada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde bahçıvanlığını yaptığı villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir bahçıvanın Hacgediği mevkisin