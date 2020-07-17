Mersin'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardınç Yaylası'nda bir kişinin hayvan ağılının bulunduğu yerdeki bahçe iç