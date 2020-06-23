Mersin'de av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız yaralandı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu iddia edilen genç kız ağır yaralandı.İddiaya göre, Şahin Mahallesi'nde bulunan dayısının iş yerine giden İ.K. (17), burada bulunan av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.Bu s