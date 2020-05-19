Mersin'de akrabasına ait güvercin ve kazları çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabasının güvercin ve kazlarını çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu İ.K. evindeki kümesten 28 güvercin ve 13 kazın çalınmasının ar