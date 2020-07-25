MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olan 77 yaşındaki Şerife Lök'ün cedesi bulundu.

Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan alzaymır hastası olduğu belirtilen Şerife Lök'den (77) haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Lök'e ulaşmak için çevre mahallelerde ve kırsal alanda arama çalışması başlatıldı.

Yassıbağ Mahallesi'nde bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Lök'e ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.



