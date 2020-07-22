Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan kadın bulundu MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadın bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Evcialanı Yaylası'ndaki evinden 18 Temmuz'da ayrılan N.A'dan (49) haber alamayan