Mersin'de 18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamanın kaldırıldığı saat 14.00'ten itibaren aileleriyle