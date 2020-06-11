Mersin'de 11 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi MERSİN - Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde çilek bahçesi ve ormanlık alanda 11 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim