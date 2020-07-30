Mersin'de 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi MERSİN - Mersin'de bir tır garajına düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki