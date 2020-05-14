MERSİN - Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kentin iyi bir sınav verdiğini, aldıkları tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahip olduklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla kentteki hastanelerde görev yapan hemşirelerle telekonferansla görüştü.

Görüşmede, salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Su, "Bu mücadelede hemşirelerin emeği çok fazla. Salgınla mücadelenin ön saflarında yer alıp gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatması için yoğun gayret gösteren hemşirelerimizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin salgın sürecinde çok hızlı adımlar attığını anlatan Su, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın çoğunluğu büyük bir titizlikle alınan tedbirlere riayet etti. İki aylık bir sürecin sonunda salgını büyük oranda kontrol altına aldık. Bu süreçte Mersin olarak iyi bir sınav verdik. Sahada ekipman ve malzeme sıkıntısı yaşamadık. Aldığımız tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz. Aynı birlik, beraberlik ve yaklaşımla bu süreci hep birlikte sonuçlandıracağız."

Telekonferans görüşmesinde Su'ya eşlik eden İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını nedeniyle evinden ve ailesinden uzak kalarak büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.