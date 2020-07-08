Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti MERSİN - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti. Vali Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.Bölge Müdürü Firik de AA'nın çalışmaları hakkında