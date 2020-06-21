MERSİN - Mersin'de 'Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı.

Şehit aileleri Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelerek kabirlerin temizliğini yaptı. Kabirlere diktikleri çiçekleri sulayan aileler, Babalar Günü'nde gözyaşı döktü.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bir şehit kızının babasının mezarına "Selam olsun köklü bir ağaç gibi gölgesiyle evladını koruyan babalara. Babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. Kızın Defne." yazılı notla çiçek bırakması dikkati çekti.