MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mezitli ilçesinde orman emvali üretimi yapan işçilerle bir araya geldi.

Akduman, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, orman emvali üretimi yapan işçilerin, ülke ve aile ekonomilerine katkı sunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Geçen yıl Mersin'de orman köylüsün 950 bin metreküplük orman emvali üretimi gerçekleştirildiğini ve karşılığında 32 milyon 500 bin lira ödeme yapıldığını ifade eden Akduman, bu yıl ise bu rakamı 1 milyon 50 bin metreküpe çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.