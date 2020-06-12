MERSİN - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ne gelecek ziyaretçilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak tatil yapmaları uyarısında bulundu.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Kovid-19 sürecinde en az vaka görülen yerlerden biri olduğunu, güvenli ve huzurlu bir tatil isteyen herkesi Kızkalesi'ne beklediklerini söyledi.

Plajlarda ve otellerde gerekli önlemlerin alındığının altını çizen Tollu, "Sosyal mesafe, temizlik ve maske tedbirlerini aldıktan sonra denizi ve kumu tertemiz olan Kızkalesi'nde tatilin tadını çıkarın. Tertemiz çevresi olan bir kentte tatil yapmanın güzelliklerine hep birlikte erişelim." dedi.

Tollu, turizm merkezini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini anlatarak, "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Mersin'in turizmde dünyaya açılan kapısı olan Kızkalesi'ne yerli ve yabancı tatilcilerimizi bekliyoruz. Biz Erdemli Belediyesi olarak Kovid-19'a karşı tüm tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.