MERSİN - Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan karantina dönemi sonrası yeni normale geçiş sürecinde personele moral vermek amacıyla sağlık tesislerini ziyaret etti.

Bahçacı, beraberinde İl Sağlık Müdürlüğü Personel Destek Hizmetleri Başkanı Hüseyin Geldi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Serkan Kılınç ile Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yer alan sağlık tesislerini gezerek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

İlk olarak Erdemli Devlet Hastanesine giden Bahçacı, burada yaptığı açıklamada ihalesi yapılarak yer teslimi yapılanek hizmet binasının yıl sonunda hizmete gireceğini belirtti.

Yapımı tamamlanan Silifke Sağlık Kompleksini de gezen Bahçacı, buranın çok yönlü hizmet veren bir sağlık tesisi olacağını kaydetti.

Bahçacı, Silifke Sağlık Kompleksinde semt polikliniği, 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezinin bulunacağını aktardı.

İnşası süren Anamur Sağlıklı Hayat Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Bahçacı, nitelikli sağlık hizmetinin ön koşullarından birinin yetişmiş insan gücü ve kaliteli sağlıklı altyapı olduğunu belirtti.

Bahçacı, son iki yıl içinde ilde ihtiyaç duyulan alt yapılara ağırlık verdiklerini ve bu konuda epeyce mesafe aldıklarını kaydetti.