MERSİN - Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilen Ökkeş Demir, yeni normalleşme süreciyle açılan gençlik kampını ziyaret etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göreve gelişinin ardından kampları ziyaret eden Demir, gençlerin istek ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, gençlere sporun yanı sıra sosyal becerilerin ve kültürel değerlerin de anlatılması gerektiğini ifade ederek gençleri destekleyeceklerini belirtti.

Demir, şehrin 2013 Akdeniz Oyunları ile "Spor Kenti" haline geldiğini, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini aktardı.