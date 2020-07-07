MERSİN - Mersin Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Mersin Adliyesi önünde toplanan avukatlar, pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, burada yaptığı basın açıklamasında, baroların bölünmemesi için mücadele edeceklerini ve kanun yapım sürecine katılma taleplerini belirtti.

"Baroları parçalayarak cübbelerimize ilik açmaya, düğme dikmeye çalışıyorlar." diyen Yeşilboğaz, demokratik haklarını aramaya devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından adliye bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yapan avukatlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



