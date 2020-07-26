"Mavi vatanın" koruyucu kartallarına yerli donanım imzası

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Serbest Bölgede, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak 122 sahil güvenlik botu inşa edilecek.

Lüks yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "Mavi vatanın" koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek.

Hazırlanan proje ile serbest bölgede faliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, 6 yılda ilgili kurumlara teslim edilecek.

Tersanenin genel müdürü Utku Alanç, AA muhabirine, Antalya Serbest Bölgede 40 bin metrekare üretim alanına, 4 gemi inşa tersanesine ve bir de mobilya fabrikasına sahip olduklarını söyledi.

Askeri ve ticari gemilerin yanı sıra lüks yatları ve gemilerin mobilyalarını da tersanede yaptıklarını anlatan Alanç, daha önce Umman ve Katar için sahil güvenlik botu üretimi yaptıklarını, Umman'a yönelik projenin 2022'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

- Haftada bir bot denize inecek

Bunların dışında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için hazırlanan projelerde de yer aldıklarını vurgulayan Alanç, şunları kaydetti:

"105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122, tamamen yerli sahil güvenlik botu inşa edeceğiz. İlk botu yılın sonunda tamamlayacağız. Prototip botun operasyonel kabul testlerinin akabinde seri üretime başlayacağız. Yaklaşık 2 ayda 6 bot teslim edeceğiz, yani haftada bir botu denize indireceğiz. Yaklaşık 6 yıl içinde projeyi tamamlayacağız."

- Botlarda kurtarma platformu oluşturulacak

Şu anda dizayn doğrulama faaliyetlerini yürüttüklerine değinen Alanç, botların tasarımının kendilerine ait olduğunu bildirdi.

Botlarda özel ekipmanların da yer alacağını belirten Alanç, "Botlar 11 metre boyunda ve çok süratli olacak. Özellikle yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için ve insani faaliyetlerde kullanılacak. Bu doğrultuda botların arka taraflarında kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak. Bu da özgün ve yerli tasarım olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girecek." ifadelerini kullandı.

Alanç, çalışmalarını yaklaşık 300 kişilik genç bir ekiple yürüttüklerini sözlerine ekledi.