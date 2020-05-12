Marketten çalınan sigara ormanlık alanda bulundu MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir marketten çalınan 930 paket sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazı ormanlık alanda bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kulak Mahallesi'ndeki markette yaşanan hırsızlıkla ilgili