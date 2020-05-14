Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde mantar toplamak için Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinden dağa çıkan