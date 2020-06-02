ANTALYA - Manavgat ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobillerden çeşitli parçalar çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kaporta dükkanı önüne tamir için bırakılan iki otomobilden benzin kesici, distribütör kapağı, kapı kilidi ve kapı kolu, tavan lambası, arka stop lambası, güneşlik, sağ sol kapı aynaları ve direksiyon milinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından yapılan incelemede şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, çalınan parçalar sahiplerine teslim edildi.

