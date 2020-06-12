İSTANBUL - Makedonya Maarif Okullarında her yıl gerçekleştirilen mezuniyet töreni, bu yıl yeni tip koronavirüsle

mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle online video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Makedonya Maarif Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle Tetova Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okulu'nda uzaktan eğitimle sürdürülen 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet programı hazırlandı.

Hazırlanan mezuniyet programı, tüm tedbirler alınarak öğretmen, idareci ve dönem birincisi öğrencilerin katılımıyla okulun konferans salonunda düzenlendi.

Ülkede canlı video konferans aracılığıyla ilk defa icra edilen mezuniyet programına, katılımcılar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katılırken, Maarif Temsilciliği yöneticileri ve okul idaresi tarafından öğrencilere liderlik karneleri, başarı sertifikaları, dil becerileri ve diğer beceri sertifikaları verildi.

Törende dönem birincileri, isimlerini geleneksel Maarif ağacına işledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Ali Sedat Aslan, pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitimle

derslerini aksatmadan öğrenimlerini devam ettirdiklerini bildirdi.

Aslan, öğrencilerin mezuniyet heyecanını tatmalarını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2019-2020 Eğitim yılı kapanış programımızı bu yıl malum yaşanan pandemi sürecinden dolayı bir ilki gerçekleştirerek online olarak hayata geçirdik. Zorluklarla dolu bir eğitim yılını bugün geride bırakıyoruz. Bu zorlukları aşmanızda gerek yüz yüze eğitim döneminde gerekse uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize yardım eden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her türlü desteği sunan ailelere teşekkür ediyorum.

Her zorluğun arkasından bir kolaylığın bizi beklediğinin en güzel örneklerinden birini şimdi yaşıyoruz. Yorulduk ve artık dinlenme vakti. Öğrencilerimizi güzel bir tatil bekliyor. Aileyle birlikte başta sağlıklı olmak üzere, huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Maarif Okulu olarak öğrencilerimizin her zaman yanınızdayız ve onları koşulsuz sevmeye devam edeceğiz."































