İSTANBUL - Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'yı bünyesinde barındıran Maher Holding, Avrupa'da sigorta şirketi kurma kararı aldı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3. yaşını kutlayan Quick Sigorta'nın yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından Maher Holding Yönetim Kurulu, Avrupa'da bir sigorta şirketi kurma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, bu konuda prensip kararı alarak araştırmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konuyu araştıran ekibimizin bir yıllık çalışması sonucunda yönetim kurulunda Avrupa'da sigorta şirketi kurmak için karar aldık. Bu Türkiye için bir ilk ve tüm ekibimiz yoğun ve keyifli bir çalışma içinde. Sizlerin de bildiği gibi daha önce de bir ilke imza atarak yabancı bir sigorta şirketini satın almış ve Corpus adını vermiştik. Bu anlamda yeniliklerin ve ilklerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Avrupa'da kurulacak olan şirketi tüm sigorta grubumuzun desteği ile kuracağız ve operasyona Quick Sigorta liderlik edecek. Türkiye'de yakaladığımız başarıyı artık Avrupa'da tekrarlamak gibi bir hedefimiz var. Türkiye'ye ve tüm sektöre hayırlı olsun."





- "Şirket, tüm Avrupa'ya hizmet verecek şekilde yapılandırılıyor"





Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da kuruldukları günden bu yana birçok alanda yeniliklere imza attıklarını aktararak, "Quick Sigorta olarak Avrupa'da kurulacak olan sigorta şirketi çalışmalarına liderlik yapacağız. Avrupa'da kurulacak olan şirket aslında Quick Sigorta'nın teknolojik altyapısını ve operasyonel anlayışını alacak. Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucunda Maher Holding Yönetim Kurulu, çalışmaların başlaması yönünde karar aldı. Şirket, tüm Avrupa'ya hizmet verecek şekilde yapılandırılıyor." ifadelerini kulandı.

Yaşar, merkez olarak ise incelemeler sonucunda bir Orta Avrupa, bir de Güney Avrupa ülkesi arasında karar verecek noktaya geldiklerini belirterek, "Bu konu kesinleştiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Birçok alanda yeniliklerin öncüsü olan Quick Sigorta'nın bu çalışma ile farklı bir kulvara girdiğini söyleyebilirim. Ülkemize ve tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.