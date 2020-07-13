GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Macera tutkusuna "sosyal mesafe" ayarı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarına sağladığı imkanlarla unutulmaz anlar yaşatıyor - İşletme sorumlusu Ümit Şahin: - "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun zipline parkurunu, 100 metre yüksekliğinde, kesintisiz

Macera tutkusuna "sosyal mesafe" ayarı
39 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alan kanyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alındı.

Girişte ateşleri ölçülen, el dezenfektanı sunulan ziyaretçiler, profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapıyor.

Zipline, kano ve bot turuna katılanlar, yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Kullanım öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilen dalgıç kıyafetlerini ya da yeleklerini giyen ziyaretçiler, yaklaşık 600 metrelik üç ayrı halatla kanyondan geçerek bölgenin manzarasını izliyor.

Maviyle yeşilin tonlarının buluştuğu doğal göletlerde yüzerek serinleyen yerli ve yabancı turistler, 200 ve 250 metrelik iki parkurda zipline yapıyor.

Derenin içinde ve kenarında Kovid-19 nedeniyle kurulan izolasyon çardaklarında dinlenen, yemek yiyip, çayını, kahvesini içen ziyaretçiler, kendini metrelerce yükseklikten kanyonun serin sularına bırakıyor.

- "Türkiye'nin en büyük zipline parkurunu açacağız"

Göynük Kanyonu işletme sorumlusu Ümit Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde ziyaretçilerin sağlığını her şeyden önemli gördüklerini söyledi.

Personelin maske, koruyucu siperlik ve eldiven kullandığını vurgulayan Şahin, özel localar yaptıklarını, sosyal mesafe alanları oluşturduklarını dile getirdi.

Şahin, her yaş grubundan misafirlerin kanyona ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ziplineye yatırım yaptık, iki yıldır çalışmalar sürüyordu. Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Amerika'dan malzemelerin ihracatında biraz gecikme oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun zipline parkurunu, 100 metre yüksekliğinde, kesintisiz 1 kilometrelik hattı burada açıyoruz. Manzara eşliğinde, kanyonun arasında, suların içinden geçerek güzel bir kayma alanı sağlıyoruz. Burası 80 milyon yılda oluşmuş muhteşem bir yapı. Dünyanın dört bir tarafından burayı görmek için geliyorlar."

- Tedbir sayesinde gönül rahatlığıyla tatillerini yapıyorlar

İşletmenin satış pazarlama sorumlusu Asude Demirci de pandemiyi sağlıklı atlatmak istediklerini vurguladı.

Yeni normal dönemde özellikle doğada tatilin tercih edildiğini anlatan Demirci, bu yüzden kanyodaki aktivitelere ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Rehber Mert Er Hassoy, kanyonu gezen turistleri bölgenin güzelliğinin cezbettiğini, ziyaretçilerin sağlığı için tüm tedbirlere uyduklarını söyledi.

İstanbul'dan tatil için gelen Burcu Bekiş, Kovid-19 sürecinde tatili çok özlediğini, ailece doğayla iç içe olmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Tedbirlerden memnun kaldıklarını aktaran Bekiş, "Hem macera yaşıyorum hem de sağlığımı koruyorum. Tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla ailece tatilimizi yapıyoruz." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!
Altın bir anda sert yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyorBakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor07 Temmuz 2020
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!06 Temmuz 2020
Burdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduBurdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu06 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...06 Temmuz 2020
Altın bir anda sert yükseldiAltın bir anda sert yükseldi06 Temmuz 2020
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'daMilli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da06 Temmuz 2020
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı07 Temmuz 2020
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması08 Temmuz 2020
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DEEN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE07 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
Isparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdiIsparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdi07 Temmuz 2020
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...07 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ08 Temmuz 2020
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!08 Temmuz 2020
Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacakIsparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak09 Temmuz 2020
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdiIsparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi08 Temmuz 2020
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)09 Temmuz 2020