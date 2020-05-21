ANTALYA - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Antalya'daki vakıfta kaydı bulunan hastalarına gıda kolisi yardımında bulundu.

LÖSEV Antalya Ofisi Genel Koordinatör Yardımcı Füsun Emecan Özcan, yaptığı açıklamada, besleyici ve sağlıklı koli içeriklerini ailelerine ulaştırmayı sürdüren Vakfın, başta kanser hastaları olmak üzere dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerine sahip çıktığını belirtti.

Türkiye genelinde 33 bini aşkın kayıtlı hasta ve ailelerine destek verdiklerini aktaran Özcan, şunları ifade etti:

"Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlara 'Fitre ve zekatlarınızla çocuklar iyileşsin' çağrısında bulunuyoruz. Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzeli. Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekatlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemli."

Özcan, LÖSEV'e kayıtlı hastalara yardım yapmak isteyenlerin derneğin resmi internet sayfası üzerinden, ofislerden, PTT ve tüm banka şubelerinden bunu gerçekleştirebileceğini vurguladı.