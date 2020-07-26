GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için "seferberlik" başlatıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde yaşayan Çapar ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Derin Su'ya uygun kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay ve Karataş Belediyesince kök hücre bağışı kampanyası yürütülüyor - Baba Fırat Çapar: - "Derin Su gibi nice çocuklar kök hücr

Lösemi hastası minik Derin Su'ya uygun ilik için "seferberlik" başlatıldı
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ADANA - ÖMER FANSA - Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Derin Su Çapar'a uygun kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay ve Karataş Belediyesi tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık 8 yıllık evli ve 2 çocuklu Fırat-Nazire Çapar çiftinin küçük çocukları Derin Su'ya, sol ayağındaki aksama nedeniyle götürdükleri hastanede 3 ay önce lösemi teşhisi konuldu.

Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Derin Su'nun durumundan haberdar olan Karataş Belediyesi de kök hücre bağışı için Türk Kızılay ile ilçede kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Belediye Başkanı Necip Topuz ve belediye çalışanları kök hücre bağışında bulundu.

Ayrıca, ilçe genelinde bağış kampanyasına destek olunması için stant kuruldu, tanıtım çalışması başlatıldı.

- " Doktor karşımıza geçti 'çocuğunuz lösemi' dedi, ben çöktüm"

Baba Fırat Çapar, AA muhabirine, nisan ayında Derin Su'nun renginin soluk ve sol ayağında aksama olduğunu hissetmeleri üzerine ilçedeki aile sağlığı merkezine başvurduklarını, kan değerlerinin düşük çıkması üzerine de kızlarının Adana'daki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Tanı sürecinde Derin Su'ya çeşitli testler yapıldığını anlatan Çapar, "Kemik iliği testi yapıldığında tam dünyamız başımıza yıkıldı, çöktük. Doktor karşımıza geçti 'çocuğunuz lösemi' dedi, ben çöktüm." diye konuştu.

Çapar, kızının tedavisi için doktorların kök hücre nakli yapılmasının şart olduğunu söylediklerini belirterek, bunun üzerine akrabalarından yaklaşık 30 kişiye ilik testi yapıldığını ancak nakil için uygun oranın bulunmadığını dile getirdi.

Kendisinin iliğinin de kızıyla tam uyumlu olmadığını aktaran Çapar, şöyle konuştu:

"Benim yüzde 50, annesi yüzde 50, ablası yüzde 10 uyum gösterdi. Hastanenin TÜRKKÖK taramasında bile çıkmayınca biz de çevreye sesimizi duyurmaya çalıştık. Belediye Başkanı Necip Topuz, sağ olsun sesimize kulak verdi. Hemen Kızılay ile bir görüşme sağladı. Allah razı olsun tüm bağışçılardan tüm Karataş halkından, bize sonsuz destekte bulundular. Tüm akrabalar arasında kemik iliği uygunluk oranı yüzde 30'u geçmedi. Derin Su gibi nice çocuklar kök hücre bekliyor. Herkes bağışta bulunsun. Lütfen donör olun, kök hücre bağışında bulunun."

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan anne Nazire Çapar da kızına tedavi sürecinde moral vermeye çalıştığını anlattı.

Hastalığın, kök hücre nakli ile tedavi edilebileceğine dikkati çeken anne Çapar, "İnsan başa gelmeyince bilmiyor. 'Bugün bana, yarın sana' sözü çok güzel bir laf. Şu an bile kızıma çare olamadım ama kök hücre bağışçısıyım. Lütfen kimse bağıştan korkmasın. Her şeyin ötesinde bir can kurtarıyorsunuz. Bir cana vesile olmak da eminim çok güzel bir duygudur." ifadelerini kullandı.

- Türk Kızılay ve Karataş Belediyesinden iş birliği

İlçede yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası standını ziyaret eden Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TÜRKKÖK Projesi'nden bahsetti.

Saygılı, projeyle Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Kızılay'a kan toplama görevi verildiğini, bu kapsamda lösemili çocuklara ulaşmak için ülke genelinde faaliyette bulunduklarını anlatarak, "Derin Su'larımız, alilerimiz, Yaman'larımız, Ayşe'lerimiz şifa bulsun, tüm çocuklarımız solmasın diye TÜRKÖK Projesi'ni yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bilmediği ve tanımadığı insanlara iyiliği, şifayı bulaştırmaları konusunda düzenli kan ve kök hücre bağışına bekliyorum." dedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da kök hücre bağışının önemini tüm ilçeye duyurmak istediklerini belirterek, "Türkiye maalesef kök hücre bağışı noktasında çok geride. Biz başta Derin Su kızımız olmak üzere bu hastalıktan muzdarip olan herkese şifa olması için kampanya başlattık." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı AliIsparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali20 Temmuz 2020
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyorIsparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor20 Temmuz 2020
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık EviIsparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi19 Temmuz 2020
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandıSalda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı19 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı21 Temmuz 2020
Isparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel ErgülIsparta'da ucuz ve kaliteli giyimin adresi Yüksel Ergül22 Temmuz 2020
Antalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısıAntalya, Burdur, Isparta esnaf odaları birliğinden "Esnafına sahip çık" çağrısı20 Temmuz 2020
GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...21 Temmuz 2020
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!20 Temmuz 2020
​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı​ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı21 Temmuz 2020
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler ArttırıldıIsparta'da Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı22 Temmuz 2020
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu... 22 Temmuz 2020
AKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları ÖdülüAKBB’den Isparta Belediyesine Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Ödülü21 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020