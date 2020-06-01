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Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı

Başvuruların sadece "FinTech" kategorisinde alındığı yeni dönemde, 9 girişimden oluşan yeni ekiplere altı aylık eğitimin yanı sıra 40 bin TL’ye kadar hibe ve Ar-Ge desteği de verilecek - Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr

Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı
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İSTANBUL - Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde beşinci dönem programı başladı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 9 girişimden oluşan yeni ekiplerle beşinci dönemine başladı.

Beşinci döneme özel olarak sadece "FinTech" kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri üzerine projeler kabul edildi.

Lonca’nın jüri üyeleri, tam odaklı çalışan ekip üyelerinin varlığı, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı.

- 40 bin TL'ye kadar hibe desteği

Açıklamaya göre, tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Lonca’nın beşinci dönem eğitimleri online ortamda gerçekleştirilecek.

Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği verecek. FinTech’ler için özel API desteği, finans odaklı eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı ve girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği de Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunacağı ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Lonca girişimcileri ayrıca startup’lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

- "Genç beyinlere destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Kuveyt Türk olarak ülkemize ve ülke ekonomisine değer katmak için startup'lara yardımcı olmaya ve onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dört dönemde çok değerli fikirlere destek verdik. Lonca Girişimcilik Merkezi’ne bugüne kadar bin 500’ün üzerinde başvuru aldık, ilk dört dönemde toplam 40 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde de gerekli önlemleri alarak girişimcilere desteği artırarak sürdürdüklerini, bilgi ve birikimlerini startup’ların yararına olacak şekilde kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu döneme özel sadece FinTech alanında başvuru kabul ettik. Yine yoğun ilgiyle karşılaştık. Yüzlerce başvurunun arasından 9 girişimi seçtik. Bu dönemle beraber bu sayı 50’ye yaklaşmış olacak. Şu ana kadar olduğu gibi gelecekte de inovatif teknolojileri geliştirmek ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz."

- Beşinci döneminde yer alan 9 startup ve faaliyet alanları


Öte yandan, Lonca Girişim Merkezi’nin beşinci döneminde yer alan 9 startup ve faaliyet alanları ise şöyle belirlendi:

"StrixEye"; bir web uygulamasına gelen tüm istekleri gerçek zamanlı olarak analiz edip anomali tespiti yapan ve ürettiği bulguları bir monitoring servisi olarak sunan bir PaaS ürünü, "Goldtag"; uygun fiyatla altın alım-satımı, diğer kullanıcılara kolayca altın transferi yapma ve özel günler için etkinlik oluşturup altın hediye gönderimine imkan sağlayan dijital bir kuyumcu, "Preticks"; finansal haberleri makine öğrenmesiyle sınıflandıran ve artması öngörülen şirket hisselerinin mobil bildirimlerle kullanıcılara haber verilmesini sağlayan bir servis, "Wallids"; bulut tabanlı olup yapay zekâ algoritmasıyla çalışan bir siber güvenlik yazılımı, "Ayonvi"; marketlerde, akıllı alışveriş arabasıyla ürünleri kolayca okutup kasaya gitmeden ödeme yapmayı sağlayan bir uygulama, "AlmanPay"; internet üzerinden yapılan ödemelerin ve aboneliklerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan harcama yönetim platformu, "Akıllıfon"; Yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu, "Çember"; birikim yapmak isteyen insanları bir araya getirerek ortak bir hedef için para biriktirmelerini sağlayan bir sosyal birikim uygulaması ve "Jetlexa"; sıklıkla ihtiyaç duyulan hukuki belgelerin hazırlanmasını otomatikleştiren sözleşme otomasyon yazılımı"

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