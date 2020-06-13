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"KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu" başvuruları açıldı

KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir: - “İş birliği içerisinde inovasyon yapmak ve Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltarak bu sürecin hızlı bir şekilde atlatılmasına katkı sağlamak isteyen tüm girişimcilerin ve şirketlerin platforma başvurularını

"KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu" başvuruları açıldı
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İSTANBUL - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu "KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu" başvuru almaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KWORKS tarafından İSTKA desteğiyle kurulan "KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu" için başvurular başladı. Başvurular, 1 Temmuz tarihine kadar sürecek.

KWORKS Değerlendirme Komitesi, KWORKS Kovid-19 Ekspres programına başvuruda bulunan ileri aşama girişimleri, takım, yenilik, ürünün uygulanışı, pazar stratejisi, pazar büyüklüğü, pazar rekabeti, ölçeklenme kapasitesi ve programla uyumluluk kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirilecek. Puanlama ise başvuru değerlendirme kriterlerine, odak alanı ve sektör dikeyi uygunluğuna göre gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek eşleştirme etkinliği sonunda seçilecek en iyi 10 iş birliği projesi KWORKS'ün 1 ay sürecek olan ekspres hızlandırma programına katılacak.

Programda ileri aşama girişimler ile büyük şirketler salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yeni çözümleri iş birliği içinde geliştirecek. Program sonunda gerçekleştirilecek demo gününde ise iş birliği projeleri ve bu projeler kapsamında geliştirilen ürünler tanıtılacak.

Program ile ileri aşama girişimler işlerini ölçeklendirirken, büyük şirketler yeni iş geliştirme ve yatırım imkanı bulacak.

Tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak platformda yer alacak şirketlerden isteyenlerin sunduğu kaynaklar ile orantılı ilk yatırımcı ve müşteri olma hakları olabilecek. Ayrıca, kamu kurumları, STK'lar ve yatırımcılar da iş birliği projelerine katkı sağlayacak.

Platform kapsamında geliştirilecek yenilikçi iş birliği projeleri üretimin, tedarikin ve perakendenin devamlılığı, istihdamın devamlılığı ve uzaktan çalışma, finansal devamlılık veya temiz teknolojiler ve döngüsel ekonomi odak alanlarından birinde olabilecek.

Bu 4 odak alanını kesen otomotiv, ulaşım, beyaz eşya, tarım araçları, savunma, enerji üretim (genel), gıda, perakende, tarım, otel-restoran-turizm işletmeleri, insan kaynakları çözümleri, finans, e-ticaret, yazılım, bilişim, elektronik gibi sektör dikeylerinde faaliyet gösteren ileri aşama girişimler ve şirketler platforma katılmak için 1 Temmuz tarihine başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, Kovid-19'un başlarında ihtiyaç duyulan acil çözümlerin geliştirilmesi için gerçekleştirilen şirketler ile girişimler arasındaki başarılı dayanışma örneklerinin bu projeye ilham kaynağı olduğunu ve farklı odak alanlarında benzer dayanışma-tabanlı kurum-girişim iş birliklerini çevrimiçi modelle çoklamak için KWORKS Kovid-19 Ekpsres Platformunu kurduklarını belirtti.

Dr. Özdemir, “İş birliği içerisinde inovasyon yapmak ve Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltarak bu sürecin hızlı bir şekilde atlatılmasına katkı sağlamak isteyen tüm girişimcilerin ve şirketlerin platforma başvurularını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başvurular "https://kworks.ku.edu.tr/covid19ekspres/basvuru/" adresi üzerinden yapılabilecek.


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