ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı. İşçilerin geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan 349 işçi, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen Türk vatandaşlarının koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.



