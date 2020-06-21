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Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi: "Türkiye virüsün yayılmasını önleyen öncü ülkelerden biri olmuştur"

"Alınan tüm önlemlerin yeterli olduğundan eminim ve umarım bu önlemler Türkiye'de turizmin yeniden açılması için de yeterli ve teşvik edicidir"

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi: "Türkiye virüsün yayılmasını önleyen öncü ülkelerden biri olmuştur"
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ANTALYA - Antalya'da gerçekleştirilen "Yeniden Keşfet" etkinliğine katılan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, "Kuşkusuz ki Türkiye virüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alan öncü ülkelerden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Etkinlikte gazetecilerin sorularına yaptığı yazılı açıklama ile cevap veren Al-Zawawi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğini verimli olarak değerlendirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na kadar ciddi ve gayet açıklayıcı yönlendirmelerin olduğunu belirten Al-Zawawi, karşılama noktasından havalimanına, uçağın içine kadar izlenmesi gereken prosedürlerin yeterince kapsamlı olduğunu kaydetti.

Yolcuları bilgilendirme, yönlendirme, maskelerin takılması, el dezenfektanlarının kullanılması ve sosyal mesafe aralığına dikkat etmeleri hususlarında yetkililerin çok büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Al-Zawawi, "Alınan tüm önlemlerin yeterli olduğundan eminim ve umarım bu önlemler Türkiye'de turizmin yeniden açılması için de yeterli ve teşvik edicidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini Antalya'da güvende hissettiğini belirten Al-Zawawi, Antalya'ya yaptığı bu ziyaretten sonra zaman ve koşullar izin verdiğinde ailesini de bu kente getirmeye çalışacağını bildirdi.

"Ülkenizdeki vatandaşları Türkiye'ye davet eder misiniz?" sorusuna ise Al-Zawawi, Kuveytlilerin yılın her mevsiminde ilk tercih ettikleri destinasyonlardan birinin Türkiye olduğunu kaydetti.

Al-Zawawi, ancak bu sezonda ve bu salgın sürecinde Kuveytlilerin Türkiye'ye gelebilmeleri ve ziyaret edebilmelerinin, Kuveyt Havalimanı'nın Kuveyt yetkilileri tarafından açılması ve vatandaşlara uçuş izni vermelerine bağlı olduğunun altını çizdi.

- "Türkiye'deki genel sağlık durumu güven verici"

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere de değinen Al-Zawawi, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Şüphesizki, Türk yetkililerin koronavirüs salgınıyla mücadelelerinde bilimsel temellere dayanan gerekli önleyici tedbirleri alabileceklerine inancım olmasaydı, Türkiye'de kendimi güvende hissetmezdim. Bu konuda Türk makamlarının gerekli çabayı gösterdikleri kanaatindeyim. Türkiye'deki genel sağlık durumu şüphesiz güven verici ki, ben ve ailem bu krizin başından itibaren hep Ankara'daydık."

Koronavirüs salgını karşısında herhangi bir ülkenin başarılı olması hususunda hüküm vermenin özellikle de salgın ile ilgili ikinci bir dalga beklenirken erken olduğunu belirten Al-Zawawi, "Kuşkusuz ki Türkiye virüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri alan öncü ülkelerden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Ayrıca Türkiye'de uygulanan filyasyon sisteminin, Türkiye'de hastalığa yakalananların sayılarının erken dönemde azaltmada büyük başarı kaydettiğini vurgulayan Al-Zawawi, diğer ülkelerde ise vaka sayılarının gerilemediğini, artış gösterdiğini kaydetti.

Al-Zawawi, Sağlık Bakanlığının uyguladığı prosedürlerin de tüm taraflarca saygı gördüğünü ve takdir edildiğini aktardı.


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