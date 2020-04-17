KUTSO, 1200 aileye gıda yardımı yaptı ANTALYA (AA) – Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.KUTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından giderleri karşılanan Ramazan