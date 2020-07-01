MUĞLA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı.



Alanya sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.



Bölgeye giden ekipler, kafasında ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağası için Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Yaralı carettanın götürüldüğü merkezin proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettanın kafatasında, pervane darbesine bağlı kırıklar tespit edildiğini söyledi.



