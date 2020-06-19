ANTALYA - Kumluca ilçesinde yaklaşık beş dekar arazisine erik fidanı diken Ali Çaybaş, sezonun ilk erik hasadını gerçekleştirdi.



Çiftçi Çaybaş, ilçede yaygın olan sera üretimine alternatif olarak Erentepe Mahallesi'ndeki yaklaşık beş dekarlık arazisine mürdüm eriği fidanları dikti. Fidanlar dikildikleri ikinci ve üçüncü yılda ürün vermeye başladı.

Bu yılın ilk hasadını gerçekleştiren Çaybaş'ı erik bahçesinde ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca'nın iklimsel özelliğinin yılın 12 ayı, hemen hemen her türlü tarımsal üretimin gerçekleştirilebilmesine izin verdiğini söyledi.



Seracılığa alternatif olarak ve sera kurma olanağı kısıtlı alanlarda meyve üretimine gidilmesini güzel olduğunu ifade eden Köleoğlu, bu tür girişimlerin desteklenmesi ve çoğaltılması gerektiğini belirtti.



Çaybaş ise erik fidanlarını dikerken olup olmayacağı konusunda bazı endişeleri olduğunu ancak ürünleri hasat etmeye başlayınca ve pazarda ürüne olan talebi görünce yatığı işin kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.



Haziranın 10'u ile 25'i arasında hasat yaptıklarını anlatan Çaybaş, "Bu yıl bahçemizden beklentimiz 10 ton civarında bir ürün. Hem iç pazarda hem de dış pazara dönük ihracat anlamında talep var. İç pazarda talebe göre kilo fiyatı 8 ile 12 lira arasında değişiyor. Üretim masrafı, açık alanların değerlendirilmesi olarak baktığımızda getirisi güzel. Üretim yapmak isteyen herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

