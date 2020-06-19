ANTALYA - Kumluca ilçesinde imara açılan alanlarda altyapı çalışmalarına başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, imara açılan ilçedeki alanlarda 2 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

ASAT ekipleri, ilk etapta içme suyu şebekesi hattı için fiziki çalışma yaptı.



Ekipler, Bağlık Mahallesi 1. Cadde'den başlayan çalışmalarda, 1 kilometre içme suyu şebekesi, 1 kilometre de kanalizasyon altyapısı yapacak.