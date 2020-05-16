Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum"
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