Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli ad
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