Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz"
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