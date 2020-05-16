GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

"Türkiye'ye yoğun yolcu tedariği yapan tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik. Muhtemelen hem iç turizmde hareket eden turizm trafiğinde hem yurt dışından gelen turist trafiğinde yolcular sertifikasyonlu tesislere öncelik ve

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'ye yoğun yolcu tedariği yapan tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik. Muhtemelen hem iç turizmde hareket eden turizm trafiğinde hem yurt dışından gelen turist trafiğinde yolcular sertifikasyonlu tesislere öncelik verecektir." dedi.

Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'ne ilişkin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Restorasyon çalışmasına 2017'de başlandığını ve göreve başladığında çalışmaları hızlandırdıklarını dile getiren Ersoy, sezonu geçirmemek için geçen yıl 19 Mayıs'ta kalenin birinci etabını hizmete aldıklarını, bu yıl da ikinci etabını 19 Mayıs'a yetiştirmeyi hedeflediklerini ancak koronavirüs nedeniyle çalışmalarında biraz gecikme olduğunu söyledi.

Haziran sonuna kadar restorasyon çalışmaları tamamlanarak kalenin hizmete gireceğini ifade eden Ersoy, kalenin A'dan Z'ye restore edildiğini bildirdi.

Geçen yıl sahne düzenlemesinin açıldığını, bu yıl da temmuz itibarıyla sahnenin hizmet vereceğini belirten Ersoy, "En büyük batıklar kalede. Cam müzelerinden, batıklardan çıkarılan eserlerin sergilendiği bütün alanlar tamamıyla elden geçti. Kalenin duvarları hatta surda yeni yerler de keşfedildi, bunları da restorasyondan geçirdik. Işıklandırılmasından hizmet alanlarına kadar hepsi elden geçti. İnşallah haziran sonu gibi restorasyonu tamamlamış olacağız, ziyaretçilere açacağız." diye konuştu.

Kalenin Bodrum'un simgesi olduğunu söyleyen Ersoy, burayı en kısa sürede tamamlamaya çalıştıklarını, Kovid-19 nedeniyle 2 aylık bir gecikmeyle hizmete açacaklarını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, ancak her krizden bir şeyler örenildiğini, dersler çıkarıldığını söyledi.

Ersoy, 2016'da yaşanan sıkıntılardan sonra uzun zamandır konuşulup da dile getirilemeyen Türkiye Turizmi Tanıtımı ve Geliştirme Ajansını geçen yıl hizmete aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta bu da tepkilerle karşılanmıştı bazı kesimler tarafından ama sektörün büyük bir kısmı da inanıyordu buna. 2019'a baktığınız zaman rekor sayıda turist ve rekor sayıda gelir elde etti Türkiye. 2020'de de çok ciddi büyüme hedefimiz vardı. 58 milyon, 40 milyar dolara yakın bir gelir hedefimiz vardı. İlk veriler, erken rezervasyonlar hedeflerimizin de üstünde gittiğini gösteriyordu. Burada uzun zamandır yapılmamış, tek elden yürütülen tanıtım faaliyetlerinin çok faydaları var. Yaptığımız tanıtımlar, profesyonel tanıtımlar, virüs krizinin çıkışında süreci hızlandıracak ve eski kazanımlarımıza dönmemizi hızlandıracak."

Virüsün dünya üzerinde en büyük etkilerinin taşımacılıkla olduğunu vurgulayan Ersoy, uluslararası hava trafiğinin durdurulmak zorunda kaldığını, ülkelerin sınır kapılarının kapatıldığını kaydetti.

Bunların açılmasının kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Önce kendi ülkenizdeki sıkıntıyı çözmeniz gerekiyor. Virüs yayılmasının engellenmesi, vaka sayısının mümkünse sıfıra indirilmesi gibi öncelikli yapmanız gereken konular var. Sonrasında da turist tedariği yapan ülkeleri gözlemlemeniz gerekiyor. Biz şu anda öyle yapıyoruz. Bize yoğun turist trafiği sağlayan ülkelerdeki virüsün gelişmesini izliyoruz. Bir çoğunda düzelmeler hızlı bir şekilde başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Şimdi ikinci aşamayı geçebiliriz, aşamalı bir şekilde onlarla olan trafiği başlatmamız gerekiyor. Yurt içindeki tedbirler noktasında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önemli çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da örnek gösterilen tedbirler alındı. Normalleşme süreçleri de her hafta, kabinede değerlendiriliyor, Bilim Kurulunun görüşleri alınarak hafta hafta açıklanıyor. Çünkü o gelişmeleri görerek, yavaş adımlarla normalleşme de başlaması gerekiyor."

- Turizmde sertifikasyon dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde ilgili bakanlıkların içinde bulunduğu bir birim oluşturularak sertifikasyon programı hazırlandığını anlatan Ersoy, sektörden de temsilciler aldıklarını belirtti.

Bilim Kurulundan da isimlerin olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Bütün değerlendirmeler sonucunda oluşturduğumuz kriterlere Bilim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra yayınlamaya başladık. Genelde uyulması gereken maddeleri içeriyor. Olmazsa olmazları içeriyor. Ama sertifikasyon gönüllülük esasına dayalı. Sertifikasyon, uluslararası denetim yetkisi olan kurumlar tarafından periyodik olarak düzenli denetiminizi içeriyor. Kriterler, dörtlü gruplar halinde belirlendi. Birinci grup, hava yolları ve hava limanları. İkinci grup, turizm taşımacılığı. Üçüncü grup, konaklama tesisleri, restoranlar. Dördüncü grup da ziyaretçiler. Bu bağlamda her biri için ayrı genelgeler, ayrı sertifikasyonlar içeriyor ama çatıda tek sertifikasyon sistemi var. Özünde bir sosyal mesafe kuralları, iki hem olmazsa olmaz hijyen kuralları hem de virüs sonrası geliştirilen hijyen kuralları, üç personelin düzenli ve periyodik eğitimi içeren bir sertifikasyon kriterlerinden oluşuyor."

Sertifikasyon sistemine ilişkin konaklama sektörüyle ilgili çok detaylı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ersoy, üst sertifikasyonu yapacak firmalarla görüşmelerin tamamlandığını ve onların da alternatifli olarak açıklanacaklarını bildirdi.

Akreditasyondan da kriterlerini tamamlayan firmaların sertifikasyon için başvuruları kabul etmeye başlayacaklarını belirten Ersoy, "Tahminimiz mayıs içinde konaklama tesisleri ve restoranlar protokollerini tamamlarlar ve haziran itibarıyla da yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler sertifikalarını almaya başlar." dedi.

Sertifikalarını alanların çalışmaya başlayacak diye bir mecburiyeti olmadığını dile getiren Ersoy, sertifikasyon almanın gönüllülük esasına bağlı olduğunu ancak işletmelerin genelgeye uymak zorunda bulunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem kendi internet sitelerinde hem Turizm Geliştirme Ajansı sitelerinde sertifika alan tesislerin lansmanını yapacaklarını anlatan Ersoy, "Ayrıca Türkiye'ye yoğun yolcu tedariği yapan tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik. Aktif olarak sitemizden takip etmelerini sağlayacağız. Muhtemelen hem iç turizmde hareket eden turizm trafiğinde hem yurt dışından gelen turist trafiğinde yolcular sertifikasyonlu tesislere öncelik verecektir." diye konuştu.

Şeffaf bir sertifikasyon sistemi geliştirdiklerini ve sertifika belgelerini otellerin görünür yerlerine astıklarını kaydeden Ersoy, belgenin üzerindeki kod ile denetim raporunun görülebildiğini, geçmişindeki tüm raporlara da ulaşılabildiğini belirtti.

Tesisle ilgili olumlu, olumsuz ne tür gelişmeler olmuşsa bu sertifikasyon sisteminde görülebildiğini aktaran Ersoy, misafirlerin büyük bölümünün bu sertifikasyonu görmek isteyeceğini bildirdi.

- "Önce mektup gönderildi, sonra telefon diplomasisi başlatıldı"

Yoğun yolcu gönderen ülkelere Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak mektup yazdıklarını hatırlatan Ersoy, bunu Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde yürüttüklerini belirtti.

Geçen hafta mektupları ulaştırdıklarını dile getiren Ersoy, mektuplara Türkiye'deki sağlık kapasitesini anlatan, hastane, yoğum bakım yatak, ambulans helikopter ve uçak ambulans sayılarını gösteren detaylı bir dosya ile sertifikasyon kriterlerinin yazılı olduğu iki dosya koyduklarını söyledi.

Mektup sonrası telefon diplomasisini başlattıklarını anlatan Ersoy, "Onların ilave istekleri varsa onları hazırlayıp gönderiyoruz. Birkaç hafta içinde netleşir diye düşünüyoruz. Karşı taraf da tedbirli. Belli periyotlarda belli destinasyonlarda hava trafikleri de açılmaya başlandı. Gelişmeleri hep birlike izleyeceğiz. Türkiye çok hazırlıklı, gerek altyapısı olarak gerekse denetimli sertifikasyon sistemleri olarak. İnşallah biz de kapılarımızı hem kara trafiği hem hava trafiği olarak açacağız." diye konuştu.

(Sürecek)


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''
Isparta'da balkonlarda spor etkinliği! Tempo tuttular...
Isparta'da çiğköfteciden ihtiyaç sahiplerine destek!
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi
Koronavirüsün Türkiye rotası
Isparta ve tüm ülkede dev uygulama!
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu
Isparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinası
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi
Isparta'da 19 Mayıs nasıl kutlanacak? açıklama geldi
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...
KABE'NİN GİRİŞİNE STERİLİZASYON KAPISI KOYULDU
Isparta'daki yeni yapılan bulvar trafik yükünü hafifletecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge...uymayanlara yaptırım var!
ISPARTA’DA AVM VE MESLEK GRUPLARINA KORONAVİÜRS DENETİMİ
TÜRKER AVM'DE YENİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta'da elektrikli bisikletler ve motosikletler denetleniyor!
19 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı
Antalya, Isparta ve Burdur'daki 10 tarihi eserin restorasyonuna başlanılacak
Yenilenen görünümüyle Isparta Kolçelik Kavşağı
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı
BAKA toplantısında Isparta için önemli adımlar...
SDÜ'de çok kapsamlı yeni bir bölüm açıldı! mezunlarına bir çok alanda iş var!
Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildiSon dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi13 Mayıs 2020
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesiIsparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi13 Mayıs 2020
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi12 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdüIsparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü13 Mayıs 2020
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklamaBakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama13 Mayıs 2020
Son dakika haber...Isparta'da deprem!Son dakika haber...Isparta'da deprem!13 Mayıs 2020
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTITKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI12 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı "Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı13 Mayıs 2020
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir13 Mayıs 2020
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...12 Mayıs 2020
Isparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattıIsparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattı11 Mayıs 2020
MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildiMEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi14 Mayıs 2020
Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı14 Mayıs 2020