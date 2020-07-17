KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) "Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açıldı.

KSÜ Kongre Merkezi fuaye alanında rektörlük ve Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) iş birliğiyle düzenlenen serginin açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, rektör yardımcıları ve GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, akademik ve idari personel ile kesti.

Serginin açılışında konuşan Rektör Can, millet , bayrak ve vatan için canını seve seve veren şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andığını söyledi.

Türk milletinin hiçbir zaman hainlere geçit vermediğini belirten Rektör Can, "Bizler 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışına sahip bir milletiz. 15 Temmuz gecesi milletin iradesine karşı, milletin silahlarıyla haince saldırıda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu hainler de bunu bir kez daha görmüşlerdir. Milletimizi, bayrağımızı, vatanımızı hedef alan bütün hainler bilmelidir ki Türk milleti bütün bu hain emellere karşı duracak iman, inanç ve kararlılığa sahiptir. 15 Temmuz'da destan yazan milletimizin bütün fertlerini saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Can ve katılımcılar, resim sergisini gezdi.