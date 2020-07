KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: "Virüsün seyrine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrine göre yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.Prof. Dr. Can, KSÜ Avşar Kampüsü bahçesinde basın men