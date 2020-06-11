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Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız: - "Kronik hastalığı olanlara güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir. Günde ortalama 2 litre su tüketilmelidir. Alkollü içecekler ve a

Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı
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İSTANBUL - MUSAB TURAN - Uzman doktorlar pandeminin gölgesinde yaşanan yaz mevsiminde, enfeksiyon hastalıkları konusunda vatandaşları uyardı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart’ta pandemi ilan ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de alınan güçlü tedbirlerin de etkisiyle vaka sayısının düştüğünü kaydetti.

Türkiye'de koronavirüsün hastalık yapabilme etkisinin azalmasına bağlı olarak salgının etkisinin önemli derecede azaldığını aktaran Yıldız, 1 Haziran'da normale geçişin başladığını söyledi.

Yaz mevsimi ile birlikte tatil yöreleri ve sahillerde hareketlenme olacağını anlatan Yıldız, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin restoranlar, kafeler, konaklama yerleri, havuzlar ve plajlar için hazırladığı rehberlere işletmelerin ve vatandaşların uyması gerektiğini kaydetti

Yazın en fazla görülen rahatsızlıkların başında gıda zehirlenmelerinin geldiğini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Uygun ortamlarda ve uygun ısıda saklanmayan gıdaların yenilmesi gıda zehirlenmesine yol açmaktadır Alınan gıda maddelerinin, sebze ve meyvelerin uygun ortamda muhafaza edilmesi, pişirilmesi ve saklanması gerekir. Besinlerin içindeki zararlı bakterilerin veya bakterilerin ürettikleri toksinlerin gıdalarla vücuda alınması ile besin zehirlenmesi meydana gelir.

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile seyreder. Besin zehirlenmesi durumunda semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Kaybettiği sıvı ve mineraller hasta alabiliyorsa oral yoldan, yoksa damar yoluyla verilir. Bulantı ve kusma şikayeti yoksa ağız yoluyla gereken sıvıyı alması sağlanır. Gıda olarak haşlanmış patates, pirinç çorbası, yoğurt, muz gibi besinler verilir."

Yazın besin zehirlenmelerine karşı en önemlisi besin maddeleri ile temas etmeden önce eller iyice yıkanmalıdır. Dışarıdan alınan sebze ve meyveler bol su ile, iyice yıkanmalıdır.

- "Güneş çarpmasında gerekli yardımın hemen yapılması gerekir"


Yıldız, yaz sıcaklardan en fazla; hipertansiyon, Diabetes Mellitus, kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği olanların etkilendiğini ifade ederek, bu rahatsızlıkları olanların ilaçlarını düzenli alınması gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminde terleme ile vücuttan fazla su kaybı olduğu için yeterli miktarda sıvı alınması gerektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kronik hastalığı olanlara güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir. Günde ortalama 2 litre su tüketilmelidir. Alkollü içecekler ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Kavun, karpuz, üzüm gibi yaz meyvelerinden günde 3 porsiyon yenilebilir. Yürüyüş, yüzme gibi spor aktiviteleri sabah saatlerinde veya saat 16'dan sonra yapılmalıdır.

Güneş çarpması, genellikle uzun süre yüksek sıcağa maruz kalma sonucu gelişen bir durumdur. Belirtileri vücut ısısının yüksek olması (40 derece civarında), zihinsel durum veya davranışlarda bozulma, ciltte kızarıklık, sıcaklık ve kuruluk vardır. Solunum ve kalp atışlarında hızlanma, baş ağrısı, kas krampları, yorgunluk ve halsizlik belirtileri vardır. Güneş çarpmasında gerekli yardımın hemen yapılması gerekir. Hasta klimalı veya serin bir ortama alınmalıdır. Vücut sıcaklığını düşürmek için, soğuk su veya buz torbaları ile uygulama yapılır. Soğuk su ile duş alınabilir. "


- "Artan nem oranları diyabetik hastalar için sorun oluşturabilir"

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel de, diyabetli ve diyabet açısından risk altındaki hastaların yaz aylarında ve aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yazın vatandaşların sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle sağlıklarını koruyabileceğini anlatan Demirel, "Sıcaklığın artması ile vücudun iç dengesi devreye girer, ter bezleri çalışmaya başlar. Terlemek vücudu serinletir ve vücut ısısının yükselmesini önler. Terlemek vücut ısısında düşmeye neden olduğu için iyi olmakla birlikte su kaybının çok olduğu durumlarda hayati tehlike yaratmaktadır. Diyabetli hastalarda kan şekeri düzeyleri yüksek olduğunda şeker, idrar yoluyla dışarı atılmaya çalışılır ve normalden daha fazla su kaybı görülebilir. Aşırı sıcak ve artan nem oranları diyabetik hastalar için sorun oluşturabilir." diye konuştu.

- "Belirtilerinin başında halsizlik gelmektedir"


Demirel, uzun süre güneşte kalma sonucu gelişen güneş çarpmasının diyabetli hastalarda daha sık görüldüğünü ifade ederek, "Güneş çarpması halsizlik, yorgunluk, kas krampları, aşırı terleme, soğuk ve nemli cilt, baş ağrısı, çarpıntı ve bulantı yapar. Bu durum diyabetiklerde sinir tahribatı ile vücudun ısı dengesi bozabilir. Terleyememe sorunu olabilir. Bu durum diyabetik hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Belirtilerinin başında halsizlik, kas krampları, çarpıntı, yorgunluk, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gelmektedir." bilgilerini verdi.

- "Gün ortası sıcaklarda dinlenmeli"


Demirel, sıcak havalarda günlük 2-5 litre arasında sıvı alınmasına ve suyla birlikte tuz ve mineral tüketiminin önemine dikkati çekerek, "Karpuz gibi meyveler içindeki şeker miktarı yüksek olduğundan az miktarda alınmalıdır. Aşırı protein ve yağlar su ihtiyacını artırabilir. Bu dönemde beslenme diyet uzmanına ya da doktora mutlaka danışılmalıdır. Klimalı ve nem oranı düşük bir ortam tercih edilmelidir. Gün ortası sıcaklarda dinlenmeli çalışmaktan ve egzersizden ve fazla efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Ilık su ile duş alınmalıdır." uyarısında bulundu.

- Güneşten korunmak için şapka önerisi

Dr. Nesriye Demirel, sıcak havada günün çok erken ve çok geç saatlerinde egzersize çıkılmaması önerisinde bulunarak, klimalı ve kapalı ortamlarda egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Dışarıda şapka takılması önerisinde bulunan Demirel, ince açık renkli pamuklu giysilerin tercih edilmesinin faydalı olabileceğini kaydetti.

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