ADANA - Kozan Kaymakamlığı, yürüme engelli bir vatandaşın evine rahatça girip çıkmasını sağlamak için rampa yaptı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada dezavantajlı grupların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade eden Gürçam, engellilerin hayatını kolaylaştıracak her türlü uygulamanın gerek yerel idareler gerekse kamu daireleri tarafından faaliyete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürçam, bu konuda Beyazay Derneği ve Kent Konseyi ile de işbirliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.