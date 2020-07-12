GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kovid-19 sürecinde evde kalan Suriyeli çocuklar özlem duydukları oyunları resmetti

HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları sokak oyunlarını resimlerine yansıttı. Hatay ve Şanlıurfa'da ya

Kovid-19 sürecinde evde kalan Suriyeli çocuklar özlem duydukları oyunları resmetti
20 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları sokak oyunlarını resimlerine yansıttı.

Hatay ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklar, Yeryüzü Doktorlarının başlattığı "Benzerliklerimizin Farkına Varalım ve Farklılıklarımızı Kucaklayalım" etkinliğiyle, salgın döneminde özlem duydukları sokak oyunlarını resmederek evlerinin kapı ve pencerelerine astı.

Yeryüzü Doktorları Hatay ve Şanlıurfa Psikososyal Destek Süpervizörü Akın Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde evde kalan Suriyeli çocukların özlem duydukları ve hayal dünyalarındaki oyunları resme dökmelerini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de kamp dışında geçici koruma altında yaşayan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Suriyeli çocukların Kovid-19 salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları oyunları resimlerine yansıtmalarını istedik. Resimleri çocuklar, barındıkları evlerin pencere ve kapılarına astı. Evlerimizde kaldığımız sürede aslında herkesin benzer duyguları hissedebileceği göstermiştir. Çocukların pencerelere, dış kapılarına astıkları resimlerle, benzer özlemleri ve zorlukları yaşadıklarını görmeleri ile sürecin normale edilmesi ve yalnız olmadıkları hissiyatının oluşturulması amaçlanmıştır. Çocukların yaptıkları resimlerde geçmiş yaşam deneyimleri, umutları, kaygıları hakkında izler taşımaktadır. Resimlerdeki samimiyet ve saflık bu süreçte unutulmaması gereken kitlenin çocuklar olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!
Altın bir anda sert yükseldi
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyorBakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor07 Temmuz 2020
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!06 Temmuz 2020
Burdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduBurdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu06 Temmuz 2020
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli olduTüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu06 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...06 Temmuz 2020
Isparta’da yörük yaşamın simgesi kıl çadırlar kurularak ziyarete açıldıIsparta’da yörük yaşamın simgesi kıl çadırlar kurularak ziyarete açıldı06 Temmuz 2020
PAZAR YERLERİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİPAZAR YERLERİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ06 Temmuz 2020
Altın bir anda sert yükseldiAltın bir anda sert yükseldi06 Temmuz 2020
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'daMilli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da06 Temmuz 2020
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı07 Temmuz 2020
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması08 Temmuz 2020
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DEEN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE07 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
Isparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdiIsparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdi07 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...07 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ08 Temmuz 2020
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!08 Temmuz 2020