HATAY - BURAK MİLLİ - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fizyoterapist Emre Akben, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastalarıyla görüntülü görüşerek egzersizlerini evlerinde yapmalarını sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle fizyoterapi merkezini kapatan Akben, fizik tedaviye ihtiyacı olanlara online hizmet vermek için harekete geçti.

Herkes için Sağlık Spor Egzersiz Topluluğu (HİSSET) Projesi başlatan Akben, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşanlara WhatsApp ve Zoom programıyla birebir tedavi uygulamaya başladı.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden iletişime geçenlere evinin odasından online fizik tedavi hizmeti veren Akben, kısıtlı imkanlara rağmen hastalara şifa olmaya çalışıyor.

- "Uzaktan da olsa olumlu gelişmeler elde ettik"

Emre Akben, evden uyguladığı tedavi süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana çok sayıda kişiden tedavi için talep aldığını söyledi.

Pandemi döneminde vatandaşların ağrılarını en aza indirebilmek adına yoğun çaba harcadıklarını aktaran Akben, video konferans yöntemiyle hastalara çeşitli egzersizleri uyguladığını belirtti.

Hastalardan yapılan egzersizler sonucu olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Akben, "Tabii ki birebir yapılan fizik tedavi ile aynı faydayı alamama imkanı olabiliyor ama insanları rahatlatma ve ağrılarını minimuma indirebilme adına görüntülü olarak yaptığımız egzersizlerle fayda sağlıyor. Uzaktan da olsa olumlu gelişmeler elde ettik." ifadesini kullandı.

- "Çok iyi sonuçlar alıyoruz"

Hareketsiz kalan vücudun "arıza" vermeye başladığını aktaran Akben, evlerdeki mobilyaların da vücut yapısına uygun olmadığını, bunun da uzun süre dışarı çıkmayan insanları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İnsanların uzun süre koltuklarda vakit geçirdiği için duruş bozukluklarının arttığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti:

"Evlerimizde oturduğumuz mobilyalar üretilirken omurga sağlığı çok dikkate alınmıyor. O yüzden insanlar bu süreçte koltuklarda vakit geçirdikleri için ağrı ve duruş bozuklukları daha da artıyor. Vatandaşlara buna yönelik önerilerde bulunuyoruz. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda kemik ve kas erimesi fazla oluyor. Onun için evde uzun süre oturmaları çok sakıncalı bir durumdur. Bizler bu kişilere ve yanında kalan aile bireylerine de nasıl davranmaları ve hareket etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. Birlikte yürüme ve otur kalk egzersizleri yaptırıyoruz. Bununla da ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz."

- İspanya ve Bodrum'a online tedavi

Bodrum'dan online olarak fizik tedavi desteği alan emekli rehber öğretmeni Nesrin Karapür da kayak yaptığı sırada sağ el bileğinde kırık oluştuğunu söyledi.

Daha sonra gittiği hastanede bileğini alçıya aldıklarını anlatan Karapür, 1,5 ay süren tedavinin ardından fizik tedavi aşamasına gelindiğini belirtti.

Salgın nedeniyle fizik tedavi göremediğini aktaran Karapür, "İki hafta online olarak tedavi gördüm. Elimi açıp kapatamıyordum, bıçak kullanamıyordum fakat şu an gayet iyi bir şekilde olumlu sonuçlar aldım." dedi.

Bir gemide çalışan ve İspanya'da bir limanda bulunan Emre Koçak ise boyun ağrısı şikayeti nedeniyle uzaktan tedavi aldığını, uygulamadan çok memnun kaldığını kaydetti.