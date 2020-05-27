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Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakımında çalışan hemşire Mevlüt Demir, mesaisinin ardından kendileri için oluşturulan odada kalıyor, oğlu ve eşiyle görüntülü konuşarak hasret gideriyor - Mevlüt Demir: - "Zor bir süreç, ailemd

Kovid-19 hastalarına şifa için 40 gündür sarılamadığı oğlunun hasretiyle çalışıyor
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ADANA - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım hemşiresi Mevlüt Demir, hastaların bir an önce şifa bulmasını ve 40 gündür göremediği oğluna kavuşmayı bekliyor.

Hastanede Kovid-19 vakalarının tedavisinde görev alan 241 sağlık çalışanı, mesailerinin ardından kendileri için hazırlanan otel, misafirhane, konukevi ve hastanedeki özel odalarda kalıyor.

Salgın sürecinde kendilerinin ve ailelerinin güvenliği için özel yaşamlarına ara veren sağlık çalışanlarından hemşire Mevlüt Demir de 40 gündür oğlu ve eşiyle telefonda görüşebiliyor.

Demir, en son 7,5 aylıkken gördüğü ve şu an 9 aylık olan oğlu Aytuğ ve eşi Aslı Demir ile görüntülü konuşup, salgının biteceği ve sevdiklerine güvenle sarılabileceği günü bekliyor.

- "Zor bir süreç, ailemden ve çocuğumdan uzak"

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan bu yana yoğun bakım hemşireliği yaptığını, salgın sürecinde de Kovid-19 servisinde çalıştığını söyledi.

Yoğun bakım servisinde çalıştıktan sonra hastanede kendileri için hazırlanan odada kalarak görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Demir, bu süreçte en zorlandığı şeyi "aile özlemi çekmek" şeklinde belirtti.

Demir, görevi nedeniyle 40 gün önce eşini ve minik oğlunu tehlikeye atmamak için hastanede kalmaya başladığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Zor bir süreç ama bizim için gururlu, hastaya en ön cephede bakan hemşirelerdeniz. Yoğun bakım hemşireliği çok zor, Kovid-19 yoğun bakımı çok daha zor. Bu süreçte tek düşündüğümüz, hastaların iyileşmeleri ve evlerine bir an önce gidebilmeleri. Zor bir süreç, ailemden ve çocuğumdan uzak. İnsanlar evlerinde kapalılar biliyorum ama inanın bu belki bizim için bir tık daha zor. Hem ailemizden uzağız hem tehlikeye yakınız. 9 aylık bebeğim var, hayatının en güzel dönemlerinde onu göremedim. Belki yeni şeyler, hareketler öğrendiğinde yanında olamadım, çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok."

- "Otel hizmeti tarzında hizmet aldık"

Demir, kendileri için en büyük mutluluk ve gururun iyileştirdikleri hastalar olduğunu belirterek, "Başka insanların, bize muhtaç insanların yanında olduk. Bu gurur verici." dedi.

Eşi ve oğluyla telefonla görüntülü konuşarak hasret gidermeye ve onları teselli etmeye çalıştığını aktaran Demir, bu süreçte ellerinden geleni en iyi şekilde yaptıklarını dile getirerek, "Şu an çektiğimiz özlemi güzel bir şekilde sonlandırmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Demir, hastanede kendileri için ayarlanan odanın otel konforunda olduğunu vurgulayarak, "Hastanemiz ve devletimize çok teşekkür ediyorum. 40 günde otel hizmeti tarzında hizmet aldık. Çarşaflarımız sürekli değişti, odamız temizlendi." ifadesini kullandı.

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