ADANA - ÖMER FANSA - Adana'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip tekrar görevine dönen 45 yaşındaki acil servis doktoru Remzi Fırat Serttepe, tedavisi süren hastalara umutlu olmaları çağrısında bulundu.

Yüreğir Devlet Hastanesinin Karataş ilçesindeki ek hizmet binasında görev yaparken Kovid-19'a yakalanan Serttepe, aynı hastanenin koronavirüs servisinde tedavi görmeye başladı.

Hastanede ve ardından götürüldüğü Sağlık Müdürlüğünün gözetimindeki misafirhanede tedavi ve karantina süreci 17 gün süren Serttepe, son 2 testinin negatif sonuçlanmasıyla hastalığı atlatıp görevine döndü.

Doktor Serttepe, görevini, hem Kovid-19 testlerinin yapıldığı ilk müdahale servisinde hem de hastanenin acil servis bölümünde sürdürmeye başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Serttepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde çok zorlandığını söyledi.

Bu süreçte kendisini en çok zorlayanın aile hasreti olduğunu anlatan Serttepe, "Çocuklarımı görmemek hastalığın en zor kısmıydı. Sağlığınız önemli ama ayrı kalmak, en zor kısmıydı. Çok duygulanıyorum, inanın kendimi zor tutuyorum çünkü çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu, kötü bir duygu." dedi.

Serttepe, "Çok şükür iyileştik ve görevimizin başındayız. Eş ve çocuklarımla konuşurken genelde hep özlem vardı. Hastalığım hakkında bilgileri vardı. Bana hep 'Ne zaman geleceksin?' diyorlardı. Eşim her seferinde duygulanıyor tabii. Eve gidememe ihtimali kötü bir ihtimal." şeklinde konuştu.

- "İyileşme umudunuzu kaybetmeyin"

Serttepe, karantina sürecinde aile desteğinin moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ailesinin sevgisini hissetmenin iyileşme sürecinde çok faydası olduğuna inandığını ifade eden Serttepe, şöyle devam etti:

"İzolasyon süreci bittikten sonra koşa koşa evime gittim. Kapıda karşılaşınca çocuklarıma sarılıp ağladık. İnsanlar bu zamanlarda esarete düşüyorlar, karantinada kalıyorlar, çıkamıyorlar. Hastalığı atlatmanın en güzel yolu içinizdeki iyileşme hissiyatını ve umudunuzu yitirmemeniz. Umut ve inanç inanılmaz önemli. Lütfen bunu kaybetmeyin. Bu iyileşme sürecinde size çok ciddi başarı sağlıyor. Umut, bu hastalık için bence en vazgeçilmez şey olacak. Hiç kimse hiçbir şekilde moralini bozmasın. Hastalandım diye üzülmesin, inanın ki iyileşiyoruz çoğumuz. Umudumuzu bu konuda lütfen kaybetmeyelim."

- "Virüs gezmiyor, insanlar geziyor"

Serttepe, hastalığın ilk ortaya çıktığı zamanlardan itibaren serviste çift eldiven giyen, maske takan biri olmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar dikkat etmeme, bu kadar hijyene, beslenme ve uykuma dikkat etmeme rağmen maalesef yakalandım. O yüzden herkes beslenmesine, uykusuna dikkat etsin. Sağlık Bakanlığımız canla başla her gün açıklama yapıyor. Lütfen oradaki uyarılara dikkat edelim. Her zaman söyleniyor, 'Virüs gezmiyor, insanlar geziyor.' Bu slogana dikkat edelim. Biz gezdiğimiz sürece, dikkat etmediğimiz sürece yayılmaya ve hastalık ciddiyetini korumaya devam edecek. Lütfen Bakanlığımızın uyarılarına uyalım."

Remzi Fırat Serttepe, iyileşmesinin ardından tedavide kullanılması için plazma bağışında bulunduğunu belirterek, "Hastalığı atlatmanın neticesinde birilerine bir fayda sağlamanız inanılmaz bir mutluluk. Umarım verdiğim plazma birilerinin hayatının kurtarılmasında faydalı olmuştur." ifadesini kullandı.