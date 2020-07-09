Korkuteli'de "Evlilik Park" açıldı ANTALYA - Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Evlilik Park" düzenlenen törenle açıldı. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, açılışta yaptığı konuşmada, belediye ekiplerinin geceli gündüzlü bir çalışmayla 1500 kişilik parkı 13 g