ANTALYA(AA)- Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Kapalı Hayvan Pazarı ve Borsası, düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Ömer İşlek, açılışta yaptığı konuşmada, söz verdikleri 14 projeden 12'sini tamamladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından yapılan dua ile Kapalı Hayvan Pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra pazarda ilk kurbanlık satışı ihale usulü ile gerçekleştirildi. İhale sonrasında Başkan İşlek, konuklara Kapalı Hayvan Pazarı ve Borsasının diğer birimlerini gezdirerek bilgi verdi.