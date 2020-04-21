Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Maksutlu Mahallesi'nde A.E. (35) ve F.E. (27) ile İ.A (62) ile İ.A (